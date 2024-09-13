Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вина за события последних лет в Карабахском регионе Азербайджана лежит на руководстве Армении. Встречаясь с представителями разных национальностей в республике, он отметил, что предупреждал армянские власти о необходимости отдать территории Азербайджану, но его призывы были проигнорированы.

«И то, что случилось в Карабахе, — это вина только руководства Армении. Я их предупреждал лично: отдай им (Азербайджану - прим. ред.) эти территории. Тем более, они (власти Армении - прим. ред.) же признавали, что это «не наши территории». Да, это не наши земли, это азербайджанские. Но мы (Армения - прим. ред.) не отдадим - будем воевать», — сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что призывал к мирному урегулированию конфликта, и даже обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. По его словам, они оба пытались убедить премьер-министра Армении Никола Пашиняна решить проблему мирным путем. Однако Пашинян отказался, заявив: «Нет, мы будем воевать».

«Довоевались. И потом, чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Ты же сам (Пашинян - прим. ред.) Карабах признал, что это территория Азербайджана. На кого обижаться? Кто тебя за язык тянул? Ну я говорю, похоже на нашего «друга» на юге. Ты же будь выдержанным человеком, ты руководишь древней цивилизацией, древней страной. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС», — заявил Лукашенко.

Отношения между Беларусью и Арменией уже некоторое время остаются напряженными. Президент Беларуси Александр Лукашенко в мае 2024 года посетил Азербайджан с государственным визитом. Во время визита он заявил, что Баку способен контролировать ситуацию в регионе, назвал войну за Карабах «освободительной» и рассказал о разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед войной, где они пришли к выводу, что «в войне победить можно». Лукашенко также предложил Азербайджану помощь в восстановлении освобожденных земель.

В ответ на это премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица Армении не посетят Беларусь, пока Лукашенко остается президентом. Он назвал неприемлемым обсуждать вопросы в рамках ОДКБ с лидером, поддержавшим противника в войне, и отметил, что сотрудничество в рамках СНГ и ЕАЭС будет вынужденным.