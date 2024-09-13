МВД России объявило в розыск семерых иностранных журналистов из-за их репортажей из Суджи в Курской области. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье о незаконном пересечении границы. Об этом сообщила «Медиазона», обратив внимание на карточки в базе розыска МВД.

Среди разыскиваемых — корреспондент американского телеканала CNN Ник Уэлш, сотрудник немецкого издания Deutsche Welle Николас Конолли, журналисты итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини и Симони Трайни, а также украинские корреспонденты Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик.

Сообщается, что Ник Уэлш готовил свой репортаж из погранпункта на российско-украинской границе, находясь на украинской стороне и не переходя границу. Остальные журналисты посетили занятую украинскими войсками Суджу и ее окрестности.

Российские власти осудили действия иностранных журналистов. МИД России выразил протест послу Италии в Москве, заявив, что журналисты нарушили российское законодательство и «элементарные правила журналистской этики».

Напомним, что ВСУ напали на Курскую область 6 августа. По сообщениям Киева, украинские силы заняли более 1300 кв. км и около 100 населенных пунктов. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что для вооруженных сил России выдавить противника из Курской области и защитить граждан — «священный долг».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.