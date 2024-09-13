Группы помощи в Газе заявляют, что более 1 млн жителей сектора не могут получить достаточно еды и находятся на грани голода каждый день. Грузовики со свежими овощами и мясом портятся, ожидая пересечения израильских контрольно-пропускных пунктов.

Тысячи пакетов с продовольственной помощью, медикаментами и даже зубными щетками и шампунем остаются в очереди грузовиков, неспособных въехать со стороны Египта, отмечает старший заместитель директора агентства ООН по оказанию помощи палестинцам (БАПОР) в Газе Сэм Роуз.

«По нашим оценкам, более миллиона жителей Газы останутся без еды в сентябре», — уточнил представитель агентства.

«Более половины лекарств в наших медицинских центрах заканчиваются, как и хлор для очистки воды и другие основные товары», — констатировал Роуз.

Он добавил, что БАПОР пришлось импортировать отдельные товары, такие как мыло, поскольку Израиль не дал провезти его в составе наборов, содержащие ряд предметов, таких как стиральный порошок.

«Мы считаем, что лучше всего ввозить бруски мыла, а не пытаться сделать что-то более сложное. Это показывает, насколько отчаянной стала ситуация — мы вынуждены стремиться к абсолютному минимуму, чтобы улучшить гигиенические условия. Это ужасное положение дел в ситуации, когда существует растущий риск инфекционных заболеваний», — подчеркнул Роуз.

По его словам, поступает так мало помощи, что они не могут удовлетворить основные потребности.

Амед Хан, основатель организации помощи Elpida, заявил, что его группа безуспешно пыталась доставить медикаменты на территорию в течение нескольких месяцев.

Объемы поступающей помощи, по его словам, «это абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы люди не умерли сразу от голода. Они могут умереть через три года от длительного недоедания, но это минимальное количество грузовиков, необходимое для того, чтобы люди не умирали сразу и чтобы избежать международного возмущения».