Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед журналистами с борта самолета на пути в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, заявил, что Владимир Путин «начал войну в Украине и может прекратить ее в любой момент».

«Россия начала эту войну. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может прекратить ее прямо сейчас», - подчеркнул он.

По его словам, Украина имеет право на самооборону и получает от Великобритании поддержку, включая обучение военных.

Стармер сделал это заявление на фоне сообщений о том, что США и Великобритания допустили использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по целям в глубине России. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что такое использование западного оружия может привести к прямому военному конфликту с НАТО.

«Так что речь идет не о том, разрешить украинскому режиму нанести удар по России этим оружием или нет. Речь идет о том, чтобы решить, будут ли страны НАТО напрямую вовлечены в военный конфликт», – заявил президент РФ.

В четверг Владимир Зеленский встретился с лидерами стран Балтии. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку Украине и обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, финансирования и применения западного оружия против России.

«Чем быстрее мы поймем, что нужно отодвинуть те красные линии, которые мы слишком часто рисуем у себя в голове, тем быстрее наступит победа Украины», – сказал Науседа.