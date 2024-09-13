ПОЛИТИКА
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Эмине Эрдоган: как можно спокойно жить, когда ребенок в Газе говорит, что хочет умереть?
Эмине Эрдоган, супруга президента Турции, направила видеобращение для IV Саммита первых леди, который проходит в эти дни в Киеве под девизом «Безопасность детей». По словам Эмине Эрдоган, смерть детей в Украине, Сирии, Газе и других зонах конфликтов показывает, «насколько темна душа сегодняшнего человечества». Первая леди Турции призвала защитить детей от ужаса войн и обеспечить им достойное будущее. #trtнарусском #турция #украина #эминеэрдоган #эрдоган #перваяледи #новости #трт #новостимира
Эмине Эрдоган: как можно спокойно жить, когда ребенок в Газе говорит, что хочет умереть? / Others
13 сентября 2024 г.
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