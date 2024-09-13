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«Новое измерение» войны в Украине
Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что события в Курской области привели к новому витку эскалации войны в Украине
«Новое измерение» войны в Украине
Замминистра обороны РФ Александр Фомин / Фото: Минобороны РФ / Others
13 сентября 2024 г.

Война в Украине приобрела «новое измерение» после событий в Курской области, связанных с операцией ВСУ. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин во время выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

«После вторжения в начале августа этого года вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция (военная компания РФ против Украины — прим. ред.) приобрела новое измерение», — отметил он.

Замглавы Минобороны пояснил, что Киев раньше пытался представлять себя «жертвой» на международной арене, но «действия против мирных жителей Курской области», по его словам, развенчали эту «ложь». Фомин также заявил, что «проект Украина» нужен Западу для нанесения максимального ущерба России.

Напомним, что ВСУ напали на Курскую область 6 августа. По сообщениям Киева, украинские силы заняли более 1300 кв. км и около 100 населенных пунктов. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что для вооруженных сил России выдавить противника из Курской области и защитить граждан — «священный долг».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, что Киев планирует бессрочно удерживать российские территории, так как это является неотъемлемой частью его «плана победы» в войне.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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