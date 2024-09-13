Посла России вызвали в Министерство иностранных дел Италии после того, как журналистка телеканала Rai Стефания Баттистини была объявлена в розыск в России. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни, подчеркнув, что вызов российского посла был необходим для выражения «удивления» по поводу «необычного решения Москвы включить журналистку Баттистини в список разыскиваемых лиц».

По словам Таяни, итальянская сторона намерена «защитить своих журналистов» и выразить протест против действий России. Он отметил, что подобные решения подрывают свободу слова и нормальные дипломатические отношения между странами.

Ранее российские СМИ сообщили, что семерых иностранных журналистов, включая корреспондентов CNN, Rai и Deutsche Welle, а также трех украинских журналисток, объявили в розыск по обвинению в «незаконном пересечении границы» после их репортажей с территории Курской области.

Италия уже выражала протест России по этому поводу в августе, и действия Москвы были осуждены местными профсоюзами журналистов и Советом Европы. В результате итальянская телекомпания Rai отозвала своих корреспондентов из Украины на родину.

Напомним, что ВСУ напали на Курскую область 6 августа. По сообщениям Киева, украинские силы заняли более 1300 кв. км и около 100 населенных пунктов. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что для вооруженных сил России выдавить противника из Курской области и защитить граждан — «священный долг».