Байден, похоже, готов разрешить Украине использовать дальнобойное западное оружие на территории России — но пока речь идет о неамериканском оружии, пишет газета The New York Times (NYT).

Этот вопрос будет обсуждаться 13 сентября во время первого официального визита в Вашингтон нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Лондон уже дал понять США, что хочет, чтобы Киев использовал британские ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов по российской территории.

Однако Британия хочет получить явное разрешение от Байдена, чтобы продемонстрировать скоординированную стратегию с США и Францией, которая производит аналогичные ракеты.

Американские официальные лица в беседе с NYT отметили, что Байден еще не принял решения, но готов выслушать Стармера и окончательно утвердить позицию США.

Если президент разрешит Киеву бить дальнобойным оружием по России, этот шаг серьезно усилит позиции Украины на поле боя. Как пишет издание, это поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) удержать линию обороны в Курской области России.

Однако Байден не решается позволить Украине использовать американское оружие таким же образом, опасаясь эскалации со стороны Москвы. Опасения президента усилились после предупреждений американских спецслужб о том, что РФ может ответить, помогая Ирану атаковать американские силы на Ближнем Востоке.

NYT уточняет: официальные лица Белого дома настаивают, что скорого решения о применении американских ракетных комплексов армейского тактического ракетного оружия (ATACMS) не будет.

Однако сам Байден дал понять, что ограничения будут ослаблены. Ранее на этой неделе президента спросили, готов ли он удовлетворить все более настойчивые просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы сейчас это прорабатываем», — коротко ответил Байден.

Если политик позволит Великобритании и Франции действовать, а затем в ближайшие недели разрешит использование ATACMS, это вполне может стать серьезным усилением военной мощи Украины.