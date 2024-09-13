Минюст США осудил четырех активистов за права темнокожих по обвинению в работе на Россию.

82-летний Омали Ешитела, 78-летняя Пенни Хесс, 34-летний Джесси Невель и 38-летний Август Роман могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы.

Суд в Тампе признал их невиновными по более серьезному обвинению в том, что они действовали как агенты иностранного правительства. Однако посчитал, что они намеревались выступить агентами российского влияния и получали средства от Москвы.

Ешитела — основатель Африканской народной социалистической партии (APSP) и движения Ухуру. Хесс и Невель — союзники этих групп. Роман — лидер ответвления из Джорджии, известного как «Черный молот».

Дата вынесения приговора еще не назначена.

По словам прокуроров, четверо активистов в период с 2015 по 2022 год выполняли ряд действий от имени российского правительства и получали деньги и поддержку от Александра Ионова, президента базирующейся в Москве группы «Антиглобалистское движение России».

Минюст США заявил, что Ионов использовал APSP, движение Ухуру и «Черный молот» для продвижения в Штатах российской точки зрения на внешнюю политику Вашингтона, войну в Украине и другие вопросы.

«Усилия Ионова по оказанию влияния направлялись и контролировались» ФСБ, говорится в сообщении Министерства юстиции.

Ионов и два предполагаемых агента ФСБ — Алексей Суходолов и Егор Попов — также были обвинены в США в связи с этим делом, но не находятся под арестом. При этом Минюст подчеркнул: все арестованные американцы знали, что Ионов, с которым они контактировали, работает на российское правительство.

Среди действий, упомянутых прокурорами, было составление APSP в 2015 году петиции в ООН, обвиняющей США в геноциде против африканцев, а также попытки вмешательства в муниципальные выборы в ряде городов.