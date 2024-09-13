Министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола прибыл 12 сентября в Вашингтон с недельным визитом. Турне дипломата проходит на фоне сообщений о том, что израильские дипломаты лоббируют американский Конгресс, чтобы он оказал давление на ЮАР. Тель-Авив хочет вынудить Преторию отозвать свой иск по делу о геноциде против Израиля в Международном суде ООН.

Ламола прибыл в Вашингтон в рамках своей первой поездки в США после назначения в июле. Об этом сообщил представитель МИД страны Криспин Фири.

В ходе визита южноафриканский дипломат примет участие в 53-й ежегодной законодательной конференции Конгресса темнокожих, где будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся Африки и диаспоры, а также возможные решения, включая политику США в отношении континента. Дипломат также встретится с представителями бизнеса, в том числе с главой Торговой палаты США.

Он также проведет встречу с членами Комитета по международным отношениям Сената США. Ранее портал Axios сообщил, что израильские дипломаты активно лоббируют членов Конгресса США, чтобы надавить на ЮАР и пригрозить Претории «‎серьезными последствиями»‎ из-за ее иска в суде ООН.

ЮАР подала иск в суд, базирующийся в Гааге, в конце прошлого года, обвинив Израиль в несоблюдении своих обязательств по Конвенции о геноциде 1948 года. В июле суд принял предварительное заключение, которое обязало Израиль прекратить оккупацию Западного берега и Газы, вывести всех военных с палестинских территорий. Однако Тель-Авив отказался исполнять решение суда.

Правительство президента Сирила Рамафосы пообещало продолжить дело, пока Международный суд не вынесет решение, и указало, что ЮАР подаст поправки в следующем месяце.