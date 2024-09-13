Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил предложение о повышении пенсионного возраста. Реформа направлена на решение экономических проблем, связанных с сокращением рабочей силы и увеличением продолжительности жизни населения.

Согласно новому закону, пенсионный возраст для мужчин будет повышен с 60 до 63 лет, для женщин, занятых умственным трудом, — с 55 до 58 лет, а для женщин на физических работах — с 50 до 55 лет. Изменения вступят в силу 1 января 2025 года и будут реализовываться постепенно в течение 15 лет.

Реформа призвана смягчить нагрузку на пенсионные бюджеты провинций и адаптировать систему к демографическим изменениям в стране.

«Правительство должно действовать. Если население продолжит сокращаться, уменьшение рабочей силы ускорится, что еще больше негативно повлияет на экономический рост», — рассказала агентству Reuters Сюцзянь Пэн, старший научный сотрудник Центра политических исследований Университета Виктории в Австралии.

Однако реформа вызвала обеспокоенность среди населения. Многие опасаются увеличения конкуренции на рынке труда и сложностей с трудоустройством.

В 2023 году население Китая сократилось на 2,08 млн человек, составив 1,409 млрд. Это второй год подряд снижения численности населения страны после первого сокращения в 2022 году, которое не наблюдалось с начала 1960-х годов.

В 2023 году было зарегистрировано 9,56 млн рождений и 11,1 млн смертей. Уровень рождаемости достиг исторического минимума в 6,39 на тысячу человек, что ниже показателя 2022 года (6,77 на тысячу) и является самым низким с начала ведения национальной статистики в 1949 году.