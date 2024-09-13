В Пекине 13 сентября начался форум военной дипломатии Сяншань, куда пригласили представителей России, а также стран Азии и Африки. Представители Минобороны РФ и Китая объединились в критике Запада. Пекин выступил с инициативой укрепить военные связи между КНР и странами Глобального Юга в противовес американским амбициям в Африке, Азии и Океании.

Представители Минобороны России заявили, что Вашингтон переносит военные конфликты в Азиатско-Тихоокеанский регион, подразумевая обострение вокруг Тайваня, на Корейском полуострове и в Южно-Китайском море.

Министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил, что крупные страны должны взять на себя лидерство в обеспечении глобальной безопасности, отказаться от мышления с нулевой суммой и воздерживаться от запугивания малых и слабых. Это явный отсыл к США.

Чиновник подчеркнул: в многополярном мире никто не может позволить себе оставаться в стороне или быть наблюдателем. Его слова прозвучали на фоне относительного улучшения отношений между военными США и Китая, несмотря на напряженность из-за Южно-Китайского моря, Тайваня и обеспокоенности Вашингтона тесными отношениями Пекина и Москвы.

Отношения Запада с Китаем при этом остаются стабильно напряженными. 13 сентября два немецких военных корабля прошли через Тайваньский пролив — это первый такой транзит за два десятилетия. МИД Китая в жесткой форме осудил действия Германии, поскольку считает Тайваньский пролив своей территорией.

Дун Цзюнь обратился к представителям 90 стран и международных организаций и подчеркнул, что для разрешения региональных конфликтов страны региона должны «искать силу в единстве и полагаться на себя ради своего собственного мира».

Российский заместитель министра обороны Александр Фомин был более откровенен, заявив, что США пытаются сдержать Китай и Россию, одновременно готовясь к войне в Азии путем создания новых блоков безопасности.

«Россия и Китай поддерживают создание справедливого многополярного мирового порядка, основанного на равенстве и взаимном уважении», — заявил министр.

Фомин также утверждает, что страны НАТО планируют отправить войска в Украину, чтобы создать условия для переговоров на основе «формул Киева». Хотя страны альянса неоднократно подчеркивали, что не планируют отправлять войска в Украину — несмотря на заявления президента Эммануэля Макрона.