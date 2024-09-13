Украина обвинила Россию в том, что она нанесла ракетный удар по гражданскому зерновому судну в Черном море, неподалеку от границ с Румынией, страной-членом НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что судно, которое направлялось с украинским зерном в Египет, было поражено российской ракетой вскоре после выхода из украинских вод. Он добавил, что пострадавших нет.

Посол США в Украине Бриджит Бринк решительно осудила атаку и возложила вину на Россию, назвав этот удар «явным нарушением международного права» и угрозой мировой продовольственной безопасности. Представитель ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что инцидент служит «жестким напоминанием» о сохраняющихся рисках для гражданских судов в Черном море. Власти России пока не дали комментариев.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что этот удар — «открытое нападение на свободу навигации и глобальную продовольственную безопасность». По данным украинских ВМС, российские стратегические бомбардировщики Ту-22 выпустили несколько крылатых ракет по судну в среду в 23:02 по местному времени.

Это первый случай, когда ракета поразила гражданское судно с зерном с начала войны в феврале 2022 года. Ранее суда повреждались при атаках на украинские порты, где они стояли на якоре.

Этот инцидент происходит на фоне усилий президента Владимира Зеленского привлечь на сторону Украины страны глобального Юга, включая Египет, который должен был получить это зерно. Зеленский пытается убедить эти страны поддержать Украину в войне.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.