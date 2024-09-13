Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в пятницу объявила о лишении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании в Москве. По заявлению ведомства, в действиях дипломатов усматриваются признаки «шпионской» и «диверсионной» работы.

ФСБ утверждает, что располагает документами, свидетельствующими о координации «подрывной политики» на российском направлении со стороны отдела британского МИД, отвечающего за Восточную Европу и Центральную Азию. Целью этой политики, по мнению российских властей, является обеспечение стратегического поражения РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию. «Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов», — написала она. Захарова также добавила, что британское посольство «вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями».

Телеканал «Россия-24» показал кадры предполагаемого отъезда шести дипломатов из России и обнародовал их фотографии и имена. По данным гостелеканала, лишение иностранного дипломата аккредитации в России автоматически влечет за собой его высылку.

Этот дипломатический инцидент совпал с визитом премьер-министра Великобритании Кейра Стармера в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что лидеры обсудят возможность разрешить Вооруженным силам Украины обстреливать территорию России ракетами, поставляемыми западными странами.