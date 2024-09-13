ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россия высылает британских дипломатов
ФСБ обвинила сотрудников посольства Великобритании в «разведывательно-подрывной работе» на фоне растущей напряженности между странами
Россия высылает британских дипломатов
Здание ФСБ в Москве / Фото: Reuters / Others
13 сентября 2024 г.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в пятницу объявила о лишении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании в Москве. По заявлению ведомства, в действиях дипломатов усматриваются признаки «шпионской» и «диверсионной» работы.

ФСБ утверждает, что располагает документами, свидетельствующими о координации «подрывной политики» на российском направлении со стороны отдела британского МИД, отвечающего за Восточную Европу и Центральную Азию. Целью этой политики, по мнению российских властей, является обеспечение стратегического поражения РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию. «Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов», — написала она. Захарова также добавила, что британское посольство «вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями».

Телеканал «Россия-24» показал кадры предполагаемого отъезда шести дипломатов из России и обнародовал их фотографии и имена. По данным гостелеканала, лишение иностранного дипломата аккредитации в России автоматически влечет за собой его высылку.

Этот дипломатический инцидент совпал с визитом премьер-министра Великобритании Кейра Стармера в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что лидеры обсудят возможность разрешить Вооруженным силам Украины обстреливать территорию России ракетами, поставляемыми западными странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us