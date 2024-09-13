ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Индия добивается возвращения своих граждан
Из российской армии уволили 45 индийцев, которых, по данным МИД Индии, незаконно заставили воевать на стороне РФ против Украины. Еще 50 индийских граждан остаются на фронте
Индия добивается возвращения своих граждан
Фото: Reuters / Reuters
13 сентября 2024 г.

Из российской армии уволили 45 граждан Индии, еще 50 продолжают воевать против Украины на стороне России. Об этом сообщил телеканал NDTV, ссылаясь на представителя министерства иностранных дел Индии. Индийское внешнеполитическое ведомство прилагает усилия для освобождения оставшихся граждан.

Согласно заявлению МИД Индии, 45 индийцев были «незаконно принуждены» вступить в российскую армию и отправлены на фронт. Весной спецслужбы Индии раскрыли сеть по торговле людьми, которая обманом вербовала молодых мужчин для отправки в Россию. Там их заставляли подписывать контракты с Минобороны РФ, после чего они отправлялись на войну в Украину.

Индийские спецслужбы задержали двоих организаторов этой схемы, которые вербовали мужчин в южных штатах страны. Жертвам обещали работу в России или помощь в поступлении в «сомнительные частные университеты». По данным следствия, вербовка велась через соцсети и местные компании, в том числе турфирмы.

В апреле МИД Индии сообщил, что десять ранее завербованных мужчин смогли вернуться из Украины на родину. Однако несколько граждан Индии уже погибли на фронте.

Вопрос об освобождении индийских граждан из российской армии поднимался премьер-министром Индии Нарендрой Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Москву.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us