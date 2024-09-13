Из российской армии уволили 45 граждан Индии, еще 50 продолжают воевать против Украины на стороне России. Об этом сообщил телеканал NDTV, ссылаясь на представителя министерства иностранных дел Индии. Индийское внешнеполитическое ведомство прилагает усилия для освобождения оставшихся граждан.

Согласно заявлению МИД Индии, 45 индийцев были «незаконно принуждены» вступить в российскую армию и отправлены на фронт. Весной спецслужбы Индии раскрыли сеть по торговле людьми, которая обманом вербовала молодых мужчин для отправки в Россию. Там их заставляли подписывать контракты с Минобороны РФ, после чего они отправлялись на войну в Украину.

Индийские спецслужбы задержали двоих организаторов этой схемы, которые вербовали мужчин в южных штатах страны. Жертвам обещали работу в России или помощь в поступлении в «сомнительные частные университеты». По данным следствия, вербовка велась через соцсети и местные компании, в том числе турфирмы.

В апреле МИД Индии сообщил, что десять ранее завербованных мужчин смогли вернуться из Украины на родину. Однако несколько граждан Индии уже погибли на фронте.

Вопрос об освобождении индийских граждан из российской армии поднимался премьер-министром Индии Нарендрой Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Москву.