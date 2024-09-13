ПОЛИТИКА
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В Стамбул доставили тело активистки, застреленной израильскими военными
В Стамбул из Баку доставили тело турецкой активистки Айшенур Эзги Эйги, которую застрелили израильские военные на оккупированном Западном берегу. 26-летняя активистка с двойным гражданством Турции и США участвовала в акции протеста против незаконных израильских поселений недалеко от Наблуса, когда израильские солдаты открыли огонь по демонстрантам. Эйги была убита точным выстрелом в голову. #trtнарусском #турция #палестина #сша #западныйберег #эйги #жизньвпалестине #журналистка #израиль #новости #стамбул #трт
В Стамбул доставили тело активистки, застреленной израильскими военными / Others
13 сентября 2024 г.
Истории
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