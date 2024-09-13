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Украина вернула 49 человек
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об освобождении 49 граждан, включая военнослужащих и гражданских лиц, из российского плена
Украина вернула 49 человек
Фото: телеграм-канал Владимира Зеленского / Others
13 сентября 2024 г.

49 граждан Украины, включая военнослужащих и гражданских, были освобождены из российского плена и вернулись на родину. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом, опубликовав фотографии освобожденных.

Зеленский не уточнил прямо, был ли обмен, однако отметил заслуги украинских военных, которые берут россиян в плен и таким образом пополняют «обменный фонд».

Российская сторона пока не давала комментариев о возможном обмене.

Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, национальной гвардии, полиции и пограничных сил. Особое внимание было уделено Ление Умеровой — крымской татарке, которая была арестована в России по обвинению в шпионаже после попытки навестить больного отца в аннексированном Крыму. Она находилась под стражей с декабря 2022 года и была переведена в СИЗО в мае 2023 года.

Также среди освобожденных — защитники «Азовстали» и военный медик Виктор Ивчук, который имеет звание героя Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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