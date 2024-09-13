Отец убитой израильскими военными турецко-американской активистки сделал заявление

Отец турецко-американской активистки выразил надежду на справедливое расследование убийства его дочери со стороны США. Айшенур Эйги была застрелена израильскими военными во время акции протеста против расширения поселений на Западном берегу в Бейте 6 сентября. Сообщается, что снайпер выстрелил ей в голову. #trtнарусском #турция #палестина #сша #западныйберег #эйги #отец #журналистка #израиль #новости #стамбул #трт