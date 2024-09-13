ТУРЦИЯ
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МВФ поддерживает интерес Турции
Международный валютный фонд приветствует углубление международного сотрудничества. Ранее Турция сообщала об интересе к БРИКС
МВФ поддерживает интерес Турции
Джули Козак / Фото: Reuters / Others
13 сентября 2024 г.

Международный валютный фонд (МВФ) выразил поддержку расширению группы БРИКС. Официальный представитель МВФ Джули Козак на регулярном брифинге прокомментировала интерес Анкары к объединению.

«Что касается БРИКС или любых других объединений стран, мы считаем, что улучшение и расширение международного сотрудничества и углубление торговых и инвестиционных связей между группами стран следует приветствовать и поощрять при условии, что они направлены на снижение [глобальной] фрагментации и сокращение торговых и инвестиционных издержек между [их] членами. Решение о присоединении к таким инициативам является суверенным для каждой страны - члена [МВФ]», — сказала Козак.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил интерес Анкары к БРИКС, отметив, что эта платформа включает в себя все цивилизации, расы и религии, в отличие от Евросоюза.

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил о неоднократных заявлениях президента Эрдогана о желании вступить в БРИКС. Однако конкретных решений по членству Турции в организации пока не принято.

Надо сказать, что МВФ последовательно поддерживает расширение БРИКС, рассматривая это как возможность воспользоваться преимуществами глобальной интеграции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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