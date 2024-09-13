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Охотничьи беркуты, соколы и ястребы более чем из 20 стран посоревновались в кусбегилик
Специально обученные для охоты беркуты, соколы и ястребы более чем из 20 стран приняли участие в соревнованиях по кусбегилику (спортивной охоте с орлами) в рамках V Всемирных игр кочевников. Спортсменов, выступающих с птицами, называют кусбегчи. TRT на русском наблюдал за соревнованиями и пообщался с участниками. #trtнарусском #казахстан #астана #вик #игрыкочевников #спорт #этноспорт #кусбегилик #ястреб #орел #беркут #сокол
Охотничьи беркуты, соколы и ястребы более чем из 20 стран посоревновались в кусбегилик / Others
13 сентября 2024 г.
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