ПОЛИТИКА
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Украина раскритиковала Монголию
МИД Украины выразил недовольство Монголии за отказ арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда и пообещал пересмотреть двусторонние отношения
Украина раскритиковала Монголию
Фото: Reuters / Reuters
13 сентября 2024 г.

МИД Украины выразил протест главе департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев по вызову украинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«К монгольской стороне доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страны-подписанта Римского устава выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны», — сказано в сообщении.

Украина считает это серьезным нарушением международных обязательств Монголии и пообещала учесть это решение при выработке дальнейшей политики в отношении Монголии, включая поддержку в международных форматах.

Монголия стала первой страной-участницей Международного уголовного суда, которую Путин посетил с момента выдачи ордера на его арест. Власти Монголии, поясняя свой отказ арестовать российского президента, указали на свою экономическую зависимость от России и Китая, поставляющих в страну большую часть нефтепродуктов и электроэнергии.

В ответ на критику украинской стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такие комментарии «хамством». В Кремле подчеркнули: создаваемые МУС преграды не станут ограничителями в развитии отношений России с другими странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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