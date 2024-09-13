МИД Украины выразил протест главе департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев по вызову украинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«К монгольской стороне доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страны-подписанта Римского устава выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны», — сказано в сообщении.

Украина считает это серьезным нарушением международных обязательств Монголии и пообещала учесть это решение при выработке дальнейшей политики в отношении Монголии, включая поддержку в международных форматах.

Монголия стала первой страной-участницей Международного уголовного суда, которую Путин посетил с момента выдачи ордера на его арест. Власти Монголии, поясняя свой отказ арестовать российского президента, указали на свою экономическую зависимость от России и Китая, поставляющих в страну большую часть нефтепродуктов и электроэнергии.

В ответ на критику украинской стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такие комментарии «хамством». В Кремле подчеркнули: создаваемые МУС преграды не станут ограничителями в развитии отношений России с другими странами.