После того как 1 мая парламент Грузии принял закон о «прозрачности иностранного влияния», отношения страны с западными союзниками заметно ухудшились. Этот раскол правящая партия «Грузинская мечта» сделала одной из ключевых тем своей предвыборной повестки.

«Конгресс США был для нас образцовым институтом на протяжении многих лет, и сегодня мы видим снижение качества культуры в этом важнейшем институте, что очень тревожит», — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства. По его словам, выборы в стране пройдут на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что речь идет не о России, а о странах Запада.

Список «Грузинской мечты» на выборах возглавил ее основатель Бидзина Иванишвили. Ранее он пообещал запретить коллективное «Единое национальное движение», то есть практически всю оппозицию, после победы выборов. «Мы делаем выбор между достойным европейским будущим нашей страны и неприемлемой данностью, которую радикальная оппозиция и иностранные акторы хотят преподнести как европейскость», — подчеркнул Иванишвили.

После того как Тбилиси принял законопроект об иноагентах, руководство страны заподозрили в пророссийском влиянии. Политолог Гела Васадзе рассказал TRT на русском, на какие региональные процессы могут повлиять результаты голосования.

— Для «Грузинской мечты» эти выборы очень важны, и именно по этой причине с список решил возглавить Бидзина Иванишвили. В целом, если говорить о кандидатах, то также баллотируются еще несколько спортсменов: трехкратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзеи, а также чемпион по вольной борьбе Гено Петриашвили. В остальном список достаточно стандартный.

— Иванишвили демонстрирует поддержку партии, потому что не уверен в победе?

— Он уверен, но хочет получить конституционное большинство. И с этой целью он старается подстраховаться. Нет оснований считать, что власти чувствуют себя нестабильно. Внешние признаки это не демонстрируют.

И я пока не видел, чтобы оппозиция выступала с какими-либо интересными предложениями. Но выборы только вступают в свою основную фазу, посмотрим, как будут развиваться события.

— В «Грузинской мечте» делают упор на то, что власти удерживают страну от втягивания в войну. Как итоги выборов могут повлиять на ситуацию в Украине?

— Грузия — не такая важная страна, чтобы победа или поражение какой-либо политической силы отражалось на войне в Украине. Тбилиси — это не Вашингтон и не крупная европейское государство. По внешнему контуру, вероятнее всего, мало что может измениться.

Единственное, что может создать очень серьезные проблемы — увеличение политического влияния России. Это может создать дополнительные риски региональным проектам с участием Турции, Азербайджана и Грузии.

— В «Грузинской мечте» пообещали переформатировать оппозиционные партии. Что это может означать?

— Возможно, это попытка запугать оппозицию. А может, они всерьез намерены ее уничтожить. Это мы узнаем после выборов. Но если верить «Грузинской мечте», то запрет оппозиции — это очень рискованный путь, который может привести к дестабилизации Грузии. Граждане страны привержены свободе слова.

Но сейчас говорить о прогнозах рано. В 2012 году ситуация изменилась в ночь перед выборами. Поэтому может произойти все что угодно.