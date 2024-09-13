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Эрдоган: мы не позволим Турции попасть в ловушку расизма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия нескольких учебных корпусов Университета Мармара. В своей речи глава государства затронул тему расизма, которая в последнее время муссируется в Турции. Эрдоган подчеркнул — Турция никогда не позволит, чтобы людей дискриминировали по цвету кожи, месту проживания или языку. #trtнарусском #турция #эрдоган #расизм #президенттурции #президент #новости #трт
Эрдоган: мы не позволим Турции попасть в ловушку расизма / Others
13 сентября 2024 г.
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