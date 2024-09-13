Эрдоган: мы не позволим Турции попасть в ловушку расизма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия нескольких учебных корпусов Университета Мармара. В своей речи глава государства затронул тему расизма, которая в последнее время муссируется в Турции. Эрдоган подчеркнул — Турция никогда не позволит, чтобы людей дискриминировали по цвету кожи, месту проживания или языку. #trtнарусском #турция #эрдоган #расизм #президенттурции #президент #новости #трт