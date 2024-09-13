Факты и дезинформациия. Что говорят Израиль и США по поводу убийства Айшенур Эзги Эйги?

Израиль и США назвали убийство Айшенур Эзги Эйги «ошибкой» и «несчастным случаем». Главный аргумент, который приводит Тель-Авив, заключается в том, что инцидент произошел во время «жестоких беспорядков». Что совершенно не соответствует показаниям очевидцев, которые говорят о целенаправленном выстреле. Кроме того, анализ The Washington Post, опубликованный 12 сентября, показал, что Эйги была застрелена более чем через полчаса после того, как интенсивность столкновений утихла.