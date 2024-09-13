ПОЛИТИКА
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Настольная игра тогызкумалак собрала спортсменов-интеллектуалов из 41 страны
Больше 100 спортсменов из 41 страны мира приехали в Астану посоревноваться в настольной игре на логику тогызкумалак (тогуз коргоол — 9 горошин). Это народная игра в Казахстане и Кыргызстане, в 2020 году ЮНЕСКО включило эту игру из семейства манкала в репрезентативный список нематериального наследия. Игрокам нужно уметь быстро считать в уме и быть усидчивыми, ведь партия в тогызкумалак может затянуться до 5-6 часов. #trtнарусском #Казахстан #Астана #ВИК #ИгрыКочевников #спорт #этноспорт #тогызкумалак #тогузкоргоол #манкала #игра #ЮНЕСКО #9горошин #новости
вадлутмд / Others
13 сентября 2024 г.
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