Северная Корея представила редкие кадры с секретного объекта по производству оружейного урана: государственные СМИ сообщают, что лидер страны Ким Чен Ын посетил это место и призвал активизировать усилия по «экспоненциальному» увеличению количества ядерного оружия.

Неясно, находится ли объект на территории главного ядерного комплекса Северной Кореи в Йонбёне, но это первое раскрытие информации об объекте по обогащению урана с 2010 года.

Хотя эта публикация, скорее всего, является попыткой оказать давление на США и их союзников, кадры, опубликованные северокорейскими СМИ в пятницу, могут впечатлить любого стороннего наблюдателя.

Во время посещения Института ядерного оружия и предприятия по производству ядерных материалов оружейного качества Ким выразил «огромное удовлетворение по поводу выдающегося технического уровня в области ядерной энергетики», которого достигла Северная Корея, передает официальное Центральное корейское агентство новостей (KCNA).

Агентство сообщило, что Ким подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения количества центрифуг, чтобы «экспоненциально увеличить ядерное оружие для самообороны» - цель, о которой он неоднократно заявлял в последние годы.

Министерство объединения Южной Кореи решительно осудило стремление Северной Кореи нарастить свой ядерный потенциал. В заявлении министерства говорится, что «незаконное» стремление Северной Кореи к созданию ядерного оружия вопреки запретам ООН представляет собой серьезную угрозу международному миру. В заявлении говорится, что Северная Корея должна понять, что она ничего не выиграет со своей ядерной программой.

Северная Корея впервые показала внешнему миру завод по обогащению урана в Йонбёне в ноябре 2010 года, когда разрешила делегации ученых Стэнфордского университета во главе с физиком-ядерщиком Зигфридом Хеккером осмотреть свои центрифуги. По имеющимся данным, северокорейские официальные лица сообщили Хекеру, что в Йонбёне установлены и работают 2000 центрифуг.

С тех пор спутниковые снимки показали возросшую активность по обогащению урана в Йонбёне, что привело к подозрениям, что Северная Корея тайно запустила еще как минимум один завод по обогащению урана.