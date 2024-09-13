13 сентября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Учительница из Газы открыла школу среди развалин
Учительница из Хан-Юнуса Исраа Абу Мустафа организовала школу на развалинах своего дома, уничтоженного израильским авиаударом. В импровизированной палатке учатся школьники начальных классов и воспитанники детского сада, который работал неподалеку и тоже был уничтожен израильской ракетой. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #беженцы #атака #атакаизраиля #блокада #палестинскиебеженцы #палестинскиедети #школа #беженцы #shorts #trtrussian
Учительница из Газы открыла школу среди развалин / Others
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