В пятницу Государственный департамент США объявил о новых санкциях в отношении российской государственной медиасети «Россия сегодня» и ее руководителя Дмитрия Киселева. Госдеп обвинил медиагруппу в том, что она работает рука об руку с российскими военными, а также причастна к подрывным кибероперациям.

Санкции, объявленные в пятницу, затронули юридическое лицо телеканала RT «ТВ-Новости» и НКО «Евразия» вместе с ее учредительницей Нелли Парутенко. «Евразия» и Парутенко американские власти вменяют мошенническую схему покупки голосов в Молдове для продвижения промосковских кандидатов на предстоящих выборах.

В отношении телеканала Russia Today (RT) ранее уже применялись санкции по обвинению в дезинформации и пропаганде войны. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, RT является ключевой частью военной машины России, а также тесно связана с кибероперациями против США и союзников.

«Благодаря новой информации, во многом исходящей от сотрудников RT, мы знаем, что RT обладает кибервозможностями и задействована в скрытых информационных операциях, операциях влияния, а также в военных закупках. В рамках расширенных возможностей RT российское государство внедрило внутрь RT подразделение с возможностями для киберопераций и со связями с российской разведкой», — сказал госсекретарь США.

На сообщение о санкциях отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая попала под персональные Минфина США санкции на прошлой неделе.

«Американские спецслужбы раскопали, что мы помогаем фронту. Мы же это открыто делаем <…>. Прислать список, сколько чего закупили и отправили?», - написала сотрудница RT.