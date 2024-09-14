Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал о телефонном разговоре с бывшим президентом США Дональдом Трампом, состоявшемся около двух месяцев назад. Это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности по поводу позиции Трампа в отношении украинского конфликта.

По словам Зеленского, они с Трампом «имели хороший разговор», в котором тот сказал, что «будет очень поддерживать Украину» и что он «понимает, как трудно выживать во время войны», а также пообещал «делать все, чтобы усилить Украину».

«Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны. Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей. <…> Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию», — рассказал Зеленский.

Украинский президент также сообщил о намерении представить мирный план президенту США Джо Байдену, кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис, а также Конгрессу США, прежде чем обнародовать его.

Заявления Зеленского отражают обеспокоенность Киева неоднократными высказываниями Трампа о том, что в случае переизбрания он урегулирует украинский конфликт в течение 24 часов. Однако Трамп отказывался раскрывать детали своего плана, что вызвало опасения о возможном принуждении Украины к односторонним уступкам.

Во время недавних дебатов кандидатов в президенты США Трамп дважды уклонился от прямого ответа на вопрос, хочет ли он победы Украины в войне, заявив лишь, что в интересах США завершение конфликта.