Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме заявил о неизбежном поражении России в войне против Украины.

«Соединенные Штаты привержены тому, чтобы стоять рядом с вами и помогать Украине, пока она защищается от агрессивного натиска России. Ясно, что Путин не победит в этой войне. Народ Украины победит», — сказал Байден.

Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая вопросы освобождения пленных, прекращения огня и увеличения гуманитарной помощи в сектор Газа. Байден подчеркнул важность сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стармер отметил критическую важность поддержки Украины в «жизненно важной войне за свободу» в ближайшие недели и месяцы.

Во время пресс-подхода произошел напряженный момент, когда Байден резко отреагировал на вопрос британского журналиста об угрозах Путина расширить войну в случае использования Украиной западных ракет дальнего действия.

«Я говорю вам замолчать, пока я не заговорю. Хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?», — вспылил Байден.

Отвечая на комментарии Путина о возможной прямой войне с Россией, Байден лаконично заявил: «Я мало думаю о Владимире Путине».

Это вторая встреча Байдена и Стармера в Белом доме. Срок президентства Байдена должен завершиться в январе следующего года.