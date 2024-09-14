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США: почему всегда Израиль?
Постпред США в ООН раскритиковала «несправедливое внимание» к Израилю, высказала сомнения в готовности палестинцев к государственности и осудила ордер МУС
США: почему всегда Израиль?
Линда Томас-Гринфилд / Фото: Reuters / Others
14 сентября 2024 г.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о чрезмерном внимании организации к Израилю. «Я думаю, что у нас проблема с Израилем в ООН. И там наблюдается чрезмерное внимание к Израилю – даже до событий в Газе. Это вопросы, которые мы регулярно поднимали», — отметила она на мероприятии в Совете по международным отношениям.

Томас-Гринфилд подчеркнула уникальность ситуации с Израилем в Совете Безопасности ООН. «Нет ни одной другой страны в мире, по которой проводятся ежемесячные заседания в повестке дня Совета (Безопасности) на протяжении десятилетий», — посетовала она.

По ее словам, «несправедливое количество внимания к Израилю в ООН» — «проблематично».

Касательно признания палестинского государства, посол выразила сомнение в готовности палестинцев к государственности. Она также резко отвергла возможность ареста израильского премьер-министра Нетаньяху по ордеру МУС. «Позвольте мне быть ясной: мы не будем его арестовывать», — отрезала дипломат.

Томас-Гринфилд напомнила о непризнании Израилем юрисдикции МУС. Она также отметила, что США не согласны с решением суда.

Напомним, продолжающееся израильское вторжение на Газу унесло жизни более 41 100 палестинцев с 7 октября. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал прекратить военные действия в Рафахе, где до оккупации укрывались более миллиона палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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