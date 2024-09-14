Национальная разведывательная организация (MİT) и Главное управление безопасности Турции провели совместную операцию против ДАЕШ. 28 января 2024 года в Стамбуле был задержан Висхан Солтаматиев, один из планировщиков нападения на итальянскую церковь Санта-Мария.

Согласно заявлению MİT, Солтаматиев не только участвовал в планировании атаки, но и предоставил оружие для ее осуществления. Расследование показало, что он действовал в интересах вилаята «ДАЕШ-Хорасан», базирующегося в Афганистане.

В ходе допроса Солтаматиев раскрыл важные детали о деятельности ДАЕШ, включая информацию о вербовке, финансировании и логистике организации.

MİT также сообщила о предотвращении в декабре 2023 года планов ДАЕШ по нападению на синагоги, церкви и посольство Ирака в Турции. В результате этой операции были задержаны многочисленные подозреваемые и изъяты цифровые материалы террористической организации.

Нападение на церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер произошло 28 января. В результате атаки погиб один человек. В ходе операции в Стамбуле задержали 17 подозреваемых - членов террористической организации ДАЕШ, причастных к нападению.