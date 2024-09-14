Избранный депутатом муниципального совета в подмосковном Пушкино от партии «Единая Россия» Бахромжон Хасанов отказался от своих полномочий спустя четыре дня после победы на выборах. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

«Поступило заявление от Хасанова Бахромжона о принятии его отставки по собственному желанию и прекращении полномочий с сегодняшнего дня. Депутаты поддержали это решение», — заявил председатель Совета депутатов Артем Садула.

Отставка Хасанова последовала за волной общественного возмущения. Националистический ресурс «Царьград» в своей статье назвал Хасанова «новым русским» и сообщил о скандалах, связанных с Хасановым, включая обвинения в махинациях с гуманитарной помощью и обмане фронтовиков.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн также не остался в стороне и прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.

«Возмущение людей вызывает не столько тот факт, что бывший мигрант — стал депутатом, а то, что его обвиняют в обмане участников СВО. <…> Вчера Хасанов добровольно-принудительно сложил с себя полномочия. Рад этому: такие депутаты нам не нужны», — написал Хинштейн.

Он также рассказал, что якобы получил множество обращений граждан с возмущениями по поводу избрания Хасанова.