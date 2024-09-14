Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Желанное Первое в Покровском районе Донецкой области Украины. Село расположено на левом берегу реки Вовча (Волчья), в 20 километрах от районного центра. Населенный пункт находится на автодороге местного значения.

Продвижение российских сил в Донецкой области продолжается на фоне украинского наступления в Курской области России, начавшегося 6 августа. По утверждению президента Украины Владимира Зеленского на 6 сентября, ВСУ контролируют 1300 квадратных километров в Курской области, включая более 100 населенных пунктов.

Ранее Зеленский охарактеризовал российское контрнаступление в Курской области как ожидаемое и соответствующее украинскому плану. Однако командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о возвращении контроля над несколькими населенными пунктами в регионе.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что ВСУ приблизились к селу Веселое в Курской области. Российские источники утверждают о неудачных атаках ВСУ в районе сел Новый Путь и Медвежье.

По мнению ISW, наступление ВСУ в Курской области, вероятно, нарушило планы России по созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной. Эксперты отмечают, что Россия пока не ведет широкомасштабную контрнаступательную операцию в регионе, что может потребовать значительно больших ресурсов.

ISW также указывает на возможную необходимость для России перебрасывать опытные военные подразделения из Украины в Курскую область, так как многим направленным туда частям не хватает боевого опыта. Текущее контрнаступление, по оценкам экспертов, проводится в основном силами ВДВ, ранее передислоцированными с украинского фронта.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.