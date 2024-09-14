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Россия упорствует с Зангезурским коридором
Вице-премьер Оверчук заявил о возможности разблокировки Зангезурского коридора в рамках Трехстороннего соглашения 2020 года
Россия упорствует с Зангезурским коридором
Железная дорога Горадиз - Агбенд / Фото: сайт президента Азербайджана / Others
14 сентября 2024 г.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил о возможности разблокирования коммуникаций между Азербайджаном и Арменией в рамках договоренностей от 9 ноября 2020 года.

«Разблокирование возможно в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами трех государств и которые нашли отражение в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года. Россия готова всегда подключиться к этому процессу и готова здесь помогать, исходя из принципов суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении», — заявил Оверчук на брифинге.

Вопрос о контроле транспортного сообщения вызывает разногласия между Москвой и Ереваном. Россия считает, что контроль должен осуществляться российскими пограничниками, в то время как Армения отрицает реализацию инициатив, ограничивающих ее суверенитет над транспортными путями.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о неприемлемости «любых угроз территориальной целостности» соседних стран.

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предоставила Тегерану все необходимые разъяснения по поводу Зангезурского коридора и рассчитывает на понимание со стороны Ирана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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