Украина и Россия обменялись военнопленными - каждая сторона освободила по 103 человека.

Об этом в субботу сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

В Минобороны сообщили, что российские военнослужащие, обмененные в субботу, были взяты в плен в Курской области. Там же отметили, что посредником в переговорном процессе стали ОАЭ.

Общественное движение по поиску и возвращению российских военных «Наш Выход» опубликовало поименный список участников последнего обмена. Две трети из них - солдаты срочной службы.

Ранее на этой неделе Киев объявил об обмене 49 человек с обеих сторон, Москва же о нем не сообщала. Участницей обмена стала крымско-татарская журналистка Ление Умерова, которую в РФ арестовали по обвинению в шпионаже.

В начале прошлого месяца подразделения ВСУ прорвали российскую границу и начали наступление в Курской области, где за месяц, по утверждениям украинского командования, заняли более 1000 кв. км территории и десятки населенных пунктов.

27 августа главком ВСУ Александр Сырский отчитывался о взятии в плен 594 российских солдат в ходе курской операции.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.