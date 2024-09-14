Американский сенатор Берни Сандерс призвал Министерство юстиции начать независимое расследование убийства израильскими военными турецко-американской активистки Айшенур Эйги на Западном берегу.

«Продолжая легковерно принимать объяснения экстремистского израильского правительства, чья заявленная цель - аннексировать Западный берег и вытеснить палестинцев с их земли, Соединенные Штаты позорят свои ценности и отказываются от ответственности за расследование и реагирование на нападения на своих граждан», - говорится в заявлении беспартийного сенатора от штата Вермонт.

«Минюст США должен начать собственное, независимое расследование этих нападений на американских граждан со стороны израильских силовиков», - написал Сандерс.

26-летняя Айшенур Эзги Эйги была смертельно ранена в голову израильскими войсками во время мирного протеста против незаконного израильского поселения на Западном берегу. Несмотря на усилия медиков, она скончалась от полученных ранений в тот же день - 6 сентября.

«Давайте проясним: не будет никакой ответственности, если Соединенные Штаты подчинятся экстремистскому израильскому правительству в расследовании своих собственных действий», - утверждает Сандерс, напомнив, что никакой ответственности Израиль не нес и прежде, когда его военные убивали других граждан США.

«И, конечно же, не было никакой ответственности за почти 700 палестинцев, включая 150 детей, убитых на Западном берегу за последние 11 месяцев израильскими силовиками и поселенцами. Нет никакой ответственности за неоднократные нападения израильских поселенцев на палестинские города и деревни при поддержке сил безопасности. Не было никакой серьезной реакции на поджоги палестинских домов и предприятий», - пишет Сандерс.

«Это явная закономерность. Это не ошибки. Это политика: стреляй первым, не задавай вопросов потом», - заключает сенатор.

Он призвал ФБР немедленно собрать свидетельские показания и криминалистические доказательства.

Сандерс также сказал, что Байден должен действовать и оказать реальное давление, которое бы изменило политику Израиля.

Тело Эйги было возвращено в Турцию в пятницу. В четверг Турция также начала собственное расследование убийства в соответствии с внутренним законодательством.