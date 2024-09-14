Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан лично присутствовал на похоронах турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги, погибшей от действий израильских военных на Западном берегу реки Иордан. На своей странице в X поделился сообщением и фотографиями с похоронной церемонии активистки.

«Мы проводили в последний путь Айшенур Эзги Эйги, которая была преднамеренно взята на прицел и убита израильскими солдатами. Я молюсь о милости Аллаха для нашей сестры Айшенур и желаю терпения и соболезнования для ее семьи. Мы приложим все усилия, чтобы виновники этого бесчеловечного нападения предстали перед судом», — написал Фидан.

Эйги, имевшая гражданство Турции и США, получила смертельное ранение во время мирной пропалестинской демонстрации 1 сентября и скончалась 6 сентября в палестинской больнице. Ее тело было репатриировано в Турцию в пятницу после проведения судебно-медицинской экспертизы в Измире.

Участие главы МИД в похоронах подчеркивает значимость этого трагического события для Турции. Фидан также резко раскритиковал международное сообщество за бездействие.

«Лицемерное молчание тех, кто при каждом удобном случае выставляет себя апологетами прав человека, останется черным пятном в истории», — написал Фидан.

Ранее Турция инициировала собственное расследование убийства Эйги в соответствии с национальным законодательством.