В Астане подошли к концу крупнейшие Всемирные игры кочевников

Более 2 500 спортсменов из 89 стран мира соревновались в 21 этническом и традиционном виде спорта в рамках V Всемирных игр кочевников (ВИК). Организованные при участии Всемирной конфедерации этноспорта Игры кочевников стали крупнейшими за историю их проведения. О том, как прошли состязания и что необычного было на этих Играх кочевников, узнайте из эксклюзивного репортажа TRT на русском #Казахстан #Астана #ВИК #ИгрыКочевников #спорт #этноспорт #закрытие #ЮНЕСКО #соревнования #ВКЭ #культура #ремесла