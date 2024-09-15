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В Астане подошли к концу крупнейшие Всемирные игры кочевников
Более 2 500 спортсменов из 89 стран мира соревновались в 21 этническом и традиционном виде спорта в рамках V Всемирных игр кочевников (ВИК). Организованные при участии Всемирной конфедерации этноспорта Игры кочевников стали крупнейшими за историю их проведения. О том, как прошли состязания и что необычного было на этих Играх кочевников, узнайте из эксклюзивного репортажа TRT на русском #Казахстан #Астана #ВИК #ИгрыКочевников #спорт #этноспорт #закрытие #ЮНЕСКО #соревнования #ВКЭ #культура #ремесла
В Астане подошли к концу крупнейшие Всемирные игры кочевников / Others
15 сентября 2024 г.
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