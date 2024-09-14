Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем в Стамбуле. После переговоров лидеры двух стран выступили на совместной пресс-конференции, где обсудили ряд важных вопросов, включая двусторонние отношения и ситуацию в секторе Газа.

Эрдоган провел параллель между текущими событиями в Газе и трагедией в Боснии и Герцеговине 1990-х годов.

«К сожалению, сегодня в Газе и на оккупированных палестинских территориях мы наблюдаем подобие резни, которая произошла в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах на глазах у всего мира», — заявил на пресс-конференции по итогам переговоров глава государства.

Турецкий лидер подчеркнул необходимость привлечения к ответственности виновных в событиях в Газе.

«Как виновники геноцида в Сребренице были осуждены международными судами, так и виновные в событиях в Газе будут привлечены к ответственности перед международным правом. Мы непременно добьемся справедливости за гибель нашей дочери Айшенур Эзги Эйги, убитой Израилем, а также за более чем 41 тыс. наших братьев из Газы», — заявил турецкий лидер.

В ходе встречи лидеры также обсудили развитие двусторонних отношений. «Мы ожидаем, что к концу этого года объем двусторонней торговли достигнет 1 млрд долларов. Конечно, мы не считаем эту цифру достаточной. В связи с этим мы обменялись мнениями о том, что можно сделать для увеличения взаимной торговли», — сообщил Эрдоган.

Президент Турции также подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Боснии и Герцеговины, подчеркнув важность стабильности в регионе для всех Балкан.

Эрдоган анонсировал планы по подписанию соглашения о безвизовых поездках между странами и обсудил сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности.

В завершение встречи турецкий лидер поздравил представителей прессы с Мевлидом, угостив их праздничной выпечкой.