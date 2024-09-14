В Москве считают, что Украина получила разрешение от США и Великобритании использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Решение такое есть: все карт-бланши, индульгенции Киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему, и мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось», - сказал чиновник на пресс-брифинге в субботу.

«И в принципе здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, в других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», - добавил он.

Ранее на этой неделе газета The Times со ссылкой на осведомленных собеседников написала, что в Белом доме приняли решение позволить Украине применять британские и французские дальнобойные ракеты для поражения целей на территории РФ. Использование же американских ATACMS - ракет аналогичного класса - пока будет под ограничением.

При этом один из собеседников издания заметил, что Великобритании не требуется участие союзников в принятии подобных решений.

11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники писала о том, что в Лондоне приняли решение снять ограничения на использование ракет Storm Shadow, однако не намерены пока заявлять об этом шаге публично.