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Замглавы МИД РФ: «…так, чтоб мало не показалось»
Российский дипломат Сергей Рябков заявил, что в Москве знают, к чему пришел Запад в вопросе ракетных ударов по территории РФ
Замглавы МИД РФ: «…так, чтоб мало не показалось»
Фото: Reuters / Others
14 сентября 2024 г.

В Москве считают, что Украина получила разрешение от США и Великобритании использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Решение такое есть: все карт-бланши, индульгенции Киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему, и мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось», - сказал чиновник на пресс-брифинге в субботу.

«И в принципе здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, в других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», - добавил он.

Ранее на этой неделе газета The Times со ссылкой на осведомленных собеседников написала, что в Белом доме приняли решение позволить Украине применять британские и французские дальнобойные ракеты для поражения целей на территории РФ. Использование же американских ATACMS - ракет аналогичного класса - пока будет под ограничением.

При этом один из собеседников издания заметил, что Великобритании не требуется участие союзников в принятии подобных решений.

11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники писала о том, что в Лондоне приняли решение снять ограничения на использование ракет Storm Shadow, однако не намерены пока заявлять об этом шаге публично.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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