Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что российско-грузинская война 2008 года была начата партией Михеила Саакашвили. Он добавил, что Грузия «найдет в себе силы извиниться» за эти события.

Иванишвили, идущий под №1 в избирательном списке своей партии на грядущих парламентских выборах, пообещал найти и наказать «всех ответственных за это преступление», имея в виду партию Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД).

«Когда зачинщики войны будут привлечены к ответственности, мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что согласно заданию предатель - «Национальное движение» в 2008 году пошел с огнем на наших осетинских сестер и братьев», - заявил Иванишвили.

Бидзина Иванишвили - российско-грузинский миллиардер, основатель правящей партии и экс-премьер Грузии.

В августе 2008-го, российские войска вторглись в Грузию, выступив на стороне самопровозглашенных и неподконтрольных Тбилиси республик - «Южной Осетии» (в Грузии этот регион принято называть Самачабло - ред.) и Абхазии. Война закончилась через 5 дней — армия РФ успела вытеснить грузинские войска с территории республик, а также нанести авиаудары сразу по нескольким регионам страны.

26 августа того же года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев признал «независимость» «Южной Осетии».

Грузия официально считает Абхазию и Самачабло своими территориями, оккупированными Россией.

Независимость самопровозглашенных республик, помимо Москвы, признают также Венесуэла, Никарагуа, Республика Науру и Сирия.