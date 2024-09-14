В результате израильских авиаударов в центральной и южной частях сектора Газа в ночь на субботу погибли 14 человек.

В городе Газа пострадал один дом, в котором находились 11 человек, в том числе четверо детей, сообщает агентство Associated Press.

Другой удар пришелся на палатку в Хан-Юнусе, где жили палестинцы, перемещенные в результате войны, сообщила в субботу служба гражданской обороны Газы.

Нападения последовали за ударами, нанесенными ранее на этой неделе, в результате которых погибло более 50 человек.

В среду Израиль убил 34 человека в результате авиаударов по двум домам и школе ООН, превращенной в приют. Об этом сообщили представители здравоохранения Газы.

Среди погибших было шесть работников агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), сообщили в организации.

«Среди убитых - менеджер приюта БАПОР и другие члены команды, оказывающие помощь перемещенным лицам», - говорится в заявлении БАПОР в социальных сетях. - Никто не в безопасности в Газе. Не щадят никого».

В субботу в Турции состоялись похороны Айшенур Эзги Эйги, 26-летней турецко-американской активистки, которая была застрелена израильскими войсками на Западном берегу 6 сентября во время мирной акции протеста.

Израильские военные заявили, что убийство было «косвенным и непреднамеренным». Семья Эйги заявила, что «глубоко оскорблена» формулировкой о том, «что ее убийство подготовленным снайпером» может быть названо «непреднамеренным». Они призвали США провести расследование ее смерти. Анкара также заявила, что проведет собственное расследование.

По данным медиков, за время войны в Газе погибло более 40 тыс. человек.