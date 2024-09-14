По меньшей мере два человека погибли и 29 получили ранения в результате столкновения поездов в Египте. Об этом в субботу вечером сообщило Министерство здравоохранения страны.

Тридцать машин скорой помощи и усиленные медицинские бригады были направлены на место столкновения в городе Загазиг, столице провинции Аль-Шаркия, говорится в заявлении министерства.

Раненые были переведены в больницу Аль-Ахрар и Загазигскую университетскую больницу.

«Спасательные операции все еще продолжаются», - добавили в ведомстве.

На кадрах с места происшествия видно, как толпы людей собираются вокруг искореженных обломков поезда, пока идут спасательные работы.

По данным Центрального агентства по мобилизации и статистике населения, в 2018 году в Египте произошло 2 044 железнодорожные аварии, а годом ранее - 1 793.

В 2021 году в результате столкновения двух поездов погибли по меньшей мере 32 человека и 165 получили ранения. В 2019 году по меньшей мере 25 человек погибли и десятки получили ранения в результате пожара на самой оживленной станции Каира Рамзес. Поезд столкнулся с платформой, в результате чего взорвался его топливный бак.

В результате столкновения двух поездов в Александрии, втором по величине городе Египта, в августе 2017 года погибли более 40 человек, еще столько же получили ранения.

Но самая смертоносная авария в истории египетских железных дорог произошла в 2002 году, когда в результате пожара в пассажирском поезде, следовавшем на юг из Каира в Луксор, погибло более 360 человек.