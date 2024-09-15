В воскресенье утром центральный Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Йемена. По данным израильских военных, ракета класса «земля-земля» была запущена с территории Йемена и упала в ненаселенной местности около 6:35 по местному времени.

Перед падением ракеты в Тель-Авиве и других центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

«Была обнаружена ракета «земля-земля», пересекшая центральный Израиль с востока и упавшая в открытой местности. О пострадавших не сообщается», — говорится в заявлении израилських военных.

Очевидцы сообщили о громких взрывах и дыме, поднимающемся над открытым полем. Военные пояснили, что взрывы были вызваны запуском ракет-перехватчиков.

Параллельно с атакой из Йемена израильские военные сообщили о запуске 40 снарядов с территории Ливана. Все они были либо перехвачены, либо упали в незаселенных районах. Военные не сообщили о пострадавших.

Эти инциденты являются частью эскалации напряженности в регионе. С начала израильского вторжения в Газу хуситы и движение «Хезболла» заявили о солидарности с палестинцами и пообещали продолжать атаки. С 31 октября 2023 года поддерживаемые Ираном хуситы регулярно атакуют связанные с Израилем коммерческие суда у побережья Йемена.

В конце июля израильские истребители F-15 нанесли массированный удар по военным объектам хуситов в районе йеменского порта Ходейда, пролетев более 1800 км. Атака была ответом на запуск хуситами беспилотника, упавшего в центре Тель-Авива и приведшего к жертвам.

Напряженной остается и ситуация на границе Израиля и Ливана. По данным Проекта по сбору данных о местонахождении и событиях вооруженных конфликтов (ACLED), в период с 7 октября по 6 сентября между Израилем и «Хезболлой», а также другими вооруженными группировками в Ливане произошло не менее 9 613 вооруженных столкновений.

Примерно 82 процента этих атак – 7 845 – были совершены израильскими вооруженными силами, в результате чего в Ливане погибло не менее 646 человек.

На счету «Хезболлы» и других вооруженных группировок – 1 768 атак, приведших к гибели как минимум 32 израильтян.

Эти драматичные события на Ближнем Востоке разворачиваются на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, где, по последним данным, погибло около 41 200 человек. На Западном берегу за этот период было убито 703 палестинца, включая 159 детей.