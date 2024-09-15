Казахстан выразил готовность выступить посредником или предоставить площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в интервью Deutsche Welle.

«Казахстан изначально предложил свои услуги в качестве возможного посредника или же места для проведения переговоров между двумя противоборствующими сторонами. Эта позиция не изменилась», — подчеркнул Василенко.

Дипломат отметил, что Астана придерживается позиции «сдержанного нейтралитета» и поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной. При этом Казахстан уважает устав ООН и территориальную целостность государств. Дипломат также подчеркнул, что война — большая трагедия для Украины, России и Казахстана.

Ранее президент России Владимир Путин недавно заявил о готовности вернуться к переговорам с Киевом на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле весной 2022 года. Он также упомянул возможность посредничества со стороны Китая, Индии или Бразилии.

Надо сказать, что Казахстан имеет опыт проведения важных международных переговоров, включая встречи глав МИД Азербайджана и Армении и «Астанинский процесс» по Сирии.

Также в ходе недавнего разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Алматы в качестве площадки для переговоров между Азербайджаном и Арменией. Алиев назвал это предложение приемлемым для Азербайджана.

В мае посол Казахстана в России Даурен Абаев подтверждал готовность Астаны содействовать урегулированию.

«Безусловно, Казахстан всегда готов помогать по всем процессам, которые касаются мира. Это не только Россия и Украина, но и Армения и Азербайджан, по сирийской проблематике, по иранской проблематике...», — заявил он.

После недавнего вторжения ВСУ в Курскую область Путин говорил о бесперспективности переговоров с Киевом. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков позже допустил, что переговоры могут начаться при изменении ситуации на поле боя.

Примечательно, что американский Институт изучения войны отмечал, что кремлевские чиновники, вероятно, пытаются сформировать международные посреднические усилия, демонстрируя при этом неготовность России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной.