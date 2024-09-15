Советник президента Владимира Зеленского опроверг сообщение о том, что новый план победы Зеленского будет включать прекращение огня на некоторых участках фронта.

Комментируя 15 сентября статью, опубликованную немецкой газетой Bild, советник президента по связям с общественностью Дмитрий Литвин заявил «Украинской правде», что это утверждение не соответствует действительности.

«Bild распространила фальшивку, - сказал Литвин. - Bild не видел плана победы, и из тех немногих людей, которые сейчас привлечены президентом к подготовке плана победы, никто не беседовал с Bild».

«Украина против любого замораживания войны, и об этом говорят на всех уровнях украинского руководства. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали план победы Украины, а не капитуляцию или замораживание», - добавил он.

Он добавил, что США будут первым партнером, которому будет представлен план. Официальные лица Украины до сих пор хранили молчание о деталях плана.

В прошлом месяце Зеленский заявил, что операция Украины в под Курском является частью его плана победы.

Другие аспекты плана включают участие Украины в глобальной инфраструктуре безопасности, оказание давления на Россию с целью прекращения войны дипломатическими средствами и экономический аспект, сказал ранее Зеленский, не раскрывая других деталей.

Украина готовится ко второму мирному саммиту после первой такой встречи, проведенной в Швейцарии в июне и на которую РФ не была приглашена.

В Киеве неоднократно заявляли, что намерены пригласить российского представителя на вторую конференцию.

Украинские власти ранее также отвергали любое прекращение огня или временный перерыв в боевых действиях, заявляя, что это лишь даст РФ возможность перегруппировать силы.