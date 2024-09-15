Кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн набирает обороты среди американских избирателей-мусульман в трех важнейших штатах: Мичиган, Аризона и Висконсин. Об этом говорит последний опрос, проведенный Советом по американо-исламским отношениям (CAIR).

Стайн лидирует в этих штатах с 40-процентной поддержкой в Мичигане, 35-процентной - в Аризоне и 44-процентной - в Висконсине. Этот всплеск популярности, по-видимому, связан с резкой критикой Стайн поддержки США продолжающегося геноцида в Газе.

Во время состоявшихся во вторник дебатов между вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом Стайн выступила в социальных сетях с критикой обоих кандидатов по различным вопросам. Она обвинила администрацию Байдена-Харриса в том, что та позволяет Израилю совершать военные преступления.

В масштабе страны мусульманские избиратели разделились между Харрис и Стайн следующим образом: у Харрис 29,4 %, а у Стайн - 29,1 %.

Бывший президент Трамп отстает с 11,2 %, а 16,5 % избирателей еще не определились. Обещание Трампа установить «запрет на поездки [в США] мусульман» может объяснять такое снижение его поддержки.

Несмотря на недовольство политикой администрации Байдена в отношении Газы, многие мусульманские избиратели активно участвуют в этих выборах.

«Кандидаты, баллотирующиеся в президенты, не могут позволить себе игнорировать вопросы, которые больше всего волнуют американцев-мусульман. Игнорирование этой общины или принятие их голосов как должного может стать дорогостоящей ошибкой, особенно в таких штатах, как Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Аризона, Невада и Висконсин, где выборы часто выигрываются с небольшим перевесом», - сказал директор CAIR по связям с правительством Роберт Маккоу.

Опрос подчеркивает значительную роль, которую могут сыграть мусульманские избиратели в ключевых штатах, где идет борьба, так как антивоенная платформа Стайн находит большой отклик в этих сообществах.

Тем не менее Харрис сохраняет лидерство в Джорджии и Пенсильвании, а Трамп демонстрирует свои наилучшие результаты среди избирателей-мусульман в Неваде - с 27 % поддержки.