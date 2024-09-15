Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о своем отказе содействовать возвращению чеченцев, добровольно сдавшихся в плен украинским войскам. Это заявление прозвучало в ответ на видеообращения, в которых украинские спецслужбы предлагали пленным чеченцам просить родственников связаться с Алаудиновым для организации обмена.

«Услышав эти слова, я реально пришел в такую ярость. Чеченцы испокон веков считали самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью», - резко отреагировал на эти предложения Алаудинов в своем телеграм-канале.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что его позиция не касается военных, взятых в плен в тяжелом состоянии - раненых или контуженных. Однако к добровольно сдавшимся он выразил полную неприязнь.

«Насколько велико должно быть ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то вообще делать, чтобы вас вытащить из плена? <...> Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни», - добавил Алаудинов.

Это заявление прозвучало на фоне недавних обменов пленными между Россией и Украиной в контексте атаки ВСУ на Курскую область. 24 августа Россия получила 115 срочников, а 14 сентября - 103 человека.

Ранее подобную позицию высказывал и глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший после обмена пяти бойцов полка «Север-Ахмат» в апреле прошлого года, что «у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену».

Ситуация вокруг пленных складывается на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области, где, по заявлениям украинской стороны, ВСУ заняли более 1300 кв. км и около 100 населенных пунктов.