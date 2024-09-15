Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в субботу о подготовке к подаче жалобы в Международный уголовный суд (МУС) в связи с убийством американской активистки турецкого происхождения Айшенур Эзги Эйги.

Эйги была застрелена на прошлой неделе израильскими военными на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает официальное палестинское информагентство WAFA, Аббас позвонил по телефону отцу убитой Мехмету Суату Эйги.

Аббас выразил соболезнования турецкому народу в связи с убийством Эйги, которую он назвал «храброй дочерью Палестины и Турции, убитой от рук израильских оккупантов» и «честным символом солидарности между братскими турецким и палестинским народами».

«Палестинское руководство взаимодействует с властями США и Турции, чтобы обеспечить проведение справедливого расследования ее убийства. Ведется работа по подаче жалобы в Международный уголовный суд (МУС) в связи с преступлением, совершенным в результате ее убийства», - сказал он.

Аббас объявил о своем решении «наградить ее медалью «Звезда Иерусалима» в знак признания того, что она дорого пожертвовала собой ради права палестинского народа на свободу и независимость», и пригласил ее родителей и семью посетить Палестину.

26-летняя Эйги отправилась в регион, чтобы поддержать палестинское сопротивление против израильской оккупации. Об этом рассказали в Международном движении солидарности - группе, которая помогает палестинцам в условиях израильской оккупации. Активистка была убита выстрелом в голову во время мирной акции протеста в окрестностях города Наблус.